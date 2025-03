Nieuw Digipunt in Noorderhart Mariaziekenhuis

Elke donderdagavond kunnen mensen vanaf nu terecht in het nieuwe Digipunt in de inkomhal van het Noorderhart Mariaziekenhuis. Het Digipunt biedt een antwoord op de toenemende informatie over gezondheidszorg via een digitale weg. Het nieuwe punt is al het vierde Digipunt in Pelt.

Steeds meer informatie over gezondheidszorg komt via de digitale weg, denk maar aan e-health, nexuzhealth en de digitale wachtkamer. Wie niet mee is, verliest ook cruciale informatie. Het digipunt in het Noorderhart Mariaziekenhuis staat patiënten en bezoekers van het ziekenhuis bij, maar alle inwoners zijn er welkom.

Die vragen kunnen over verschillende dingen gaan: problemen met je bankapp of Payconiq, uitleg over het installeren van apps of ergens online een afspraak maken. Ook zijn er digipunten in De Stroming, Dienstencentrum Pelle Melle en BinnenHOF.