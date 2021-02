Politiezone Maasland krijgt een eigen radioprogramma. Vanaf donderdag 18 maart zullen agenten van Maasland elke derde donderdag tussen 14 en 15 uur te horen zijn in het programma "Politie Maasland goeiemiddag" op Radio LRM. Via een poll op Facebook vraagt de radiozender wat de luisteraars bezig houdt. Tijdens het programma wordt de korpschef van politie Maasland, Hoofdcommissaris Ronin Cox, geïnterviewd over topics die voorgesteld worden door de poll. "Er is dan ruimte voor vragen die op voorhand gesteld kunnen worden. In latere uitzendingen kunnen ook andere collega’s van de PZ Maasland en occasioneel andere gasten in het programma betrokken worden," staat er in het persbericht van politiezone Maasland. Op zondag 14 maart 2021 zal in een live interview in het programma "Goeie Zondag" op LRM met presentator Johan Coolen het initiatief van "Politie Maasland goeiemiddag" nog eens uitgelegd worden. "Politie Maasland Goeiemiddag" is vanaf 18 maart te horen om 14.00 uur bij Radio LRM. Radio LRM is te beluisteren op 107.6 FM in Maaseik, 105.1 FM in Kinrooi en 105.9 FM in Bree.