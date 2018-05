Nieuw peilmeetpunt moet overstromingen in Halen voorkomen

Door de warmte is het asfalt in enkele straten in Bilzen aan het smelten. Het asfalt in de Molenstraat, Appelveldstraat, Hoogveld, Schoonbeekstraat en Schoolstraat in Schoonbeek smelt door de hitte. Er wordt zo snel mogelijk wit zand over het asfalt gestrooid zodat de straten weer berijdbaar zijn. In de Schoonbeekstraat wordt tijdelijk enkel plaatselijk verkeer toegelaten van aan de bakkerij tot aan de apotheek. Hetzelfde geldt voor de Schoolstraat, tussen de Schoonbeekstraat en de Molenstraat-Appelveldstraat, en dit tot de toestand hersteld is.