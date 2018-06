Nieuw systeem om Limburgs fietsroutenetwerk te onderhouden

- De Rode Duivels zijn op weg naar de overwinning in hun eerste wedstrijd op het WK in Rusland. Een schitterende goal van Dries Mertens opende de score. - We gaan live naar de Grote Markt van Sint-Truiden waar duizenden mensen de wedstrijd bijwonen en waar straks het TVL WK-programma Christiaens en Company wordt uitgezonden. - De politie heeft voorlopig het raden naar het motief van de doodrijder van Pinkpop. De dader is een 34-jarige man uit Heerlen die zichzelf aangaf bij de politie. Hij reed met zijn bestelwagen in op een groep festivalgangers. Daarbij vielen één dode en drie zwaargewonden. - En in Genk heeft een kunstenaar afgelopen nacht alle flitspalen ingepakt.