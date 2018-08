Nieuw zwembad Lommel loopt vol water

Fietsen door het Water in Bokrijk is één van de 100 mooiste plekjes ter wereld. Althans, dat zegt het prestigieuze Amerikaanse weekblad TIME Magazine. In de top 100 van ’s werelds meest geweldige plekjes in de wereld, prijkt trouwens maar één Belgisch plekje. Fietsen door het Water staat tussen andere topbestemmingen als de Golden Bridge in Vietnam, The World of Avatar in Florida, Tivoli Gardens in Denenmarken, het Louvre in Abu Dhabi, en nog veel meer.Een uitgebreide reportage in het TVL-nieuws van 18 uur 30.