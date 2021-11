Nieuwe beelden opgedoken van een wolf op de grens van Peer en Helchteren

- Een verplicht sluitingsuur voor cafés en het nachtleven weer drie weken op slot. Dat is de basis van de nieuwe maatregelen.- "De regels komen te laat, zijn niet concreet noch streng genoeg". Dat zegt de directeur van het Jessa Ziekenhuis Yves Breysem. - De Breese verpleegster krijgt twintig jaar cel voor de kerstmoord op haar zoontje van zes in 2018.- De piste dat de brand in Beringen, waarbij twee brandweermannen om het leven kwamen, aangestoken is met medeweten van de eigenaar van het pand, is onvoldoende onderzocht. - En Racing Genk blijft na een 1-1-gelijkspel tegen Dinamo Zagreb in de running voor overwintering in de Europa League.