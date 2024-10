De partij Burgers Eerst in Tongeren heeft een gerenomeerde advocaat onder de arm genomen om de fusie met Borgloon juridisch ongedaan te maken. De partij van Tijs Posen kan dat als ze na 13 oktober in de coalitie geraakt. Een defusie is in ons land nooit eerder gebeurd. Het is een programmapunt dat het ongenoegen in de fusiestad tegen het samengaan van Tongeren met Borgloon bundelt.