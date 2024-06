Deze zaterdag speelt fenomeen Joost Klein op Genk On Stage. Én of dat Genk klaar is voor de komst van de Nederlandse artiest. "Het terrein waar hij zal optreden is vergroot, er zal live-captatie zijn van zijn show en voor wie liever de drukte vermijdt, maar toch wil genieten van Joost, kan terecht in het EK dorp op het Kerkplein," schrijft de stad Genk in een persbericht.Joost zal optreden op het terrein van Hete Kolen, gelegen aan het Cosmogolemplein bij Jeugdcentrum Rondpunt 26. Dit jaar is het terrein vergroot om plaats te bieden aan een grotere capaciteit, waardoor meer fans kunnen genieten van Joosts unieke show. Het podium is naar achter geschoven, wat betekent dat de capaciteit van het terrein aanzienlijk is vergroot. Dankzij deze uitbreiding worden meer dan 10.000 bezoekers verwacht. Om de veiligheid en het comfort van alle bezoekers te waarborgen, zijn er extra nooduitgangen, veiligheidsmaatregelen en een extra bar voorzien. Genk On Stage groeit"We zijn ontzettend trots dat we Joost Klein kunnen verwelkomen op Genk On Stage. Zijn komst benadrukt de groei en het belang van het festival. We hebben hard gewerkt om de capaciteit en faciliteiten te verbeteren, zodat iedereen optimaal kan genieten van deze unieke ervaring. Genk On Stage wordt dit jaar groter en beter dan ooit," aldus schepen van evenementen Karel Kriekemans. Bovendien zal er live-captatie van de show zijn, zodat ook mensen die achteraan op het terrein staan het optreden kunnen volgen op grote schermen. Deze schermen zijn het hele weekend van Genk On Stage aanwezig. Live-uitzending in EK dorp De organisatie van Genk On Stage en de organisatoren van het EK Dorp (Churchill EK Plaza Genk) hebben besloten om het optreden van Joost live uit te zenden als alternatief voor mensen die niet in de uitzinnige massa willen staan. Ook kun je in het EK Dorp op zaterdag de EK-wedstrijd tussen Zwitserland en Italië volgen op groot scherm om 18:00 uur.Kindercité en avondprogramma Van 13:00 tot 17:00 uur verandert het terrein van Hete Kolen in een kinderparadijs tijdens Kindercité. Het hele terrein zal vol staan met springkastelen en allerlei leuke activiteiten voor kinderen. Om 18:00 uur begint Jasmine Pace met haar show, gevolgd door Chaz, Jessica Bouhez, en dan Joost om 22:45 uur. De avond wordt afgesloten met een optreden van USED. Het heeft geen zin om al vroeg naar het terrein af te zakken. Het terrein wordt pas om 18u vrijgegeven voor de fans van Joost.