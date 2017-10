Nieuwe dichtbundel giet 29 vrouwen in een gedicht

De projecten ‘Fietsen door het Water’ in Bokrijk en ‘Fietsen door de Bomen’ in Bosland bij Lommel krijgen er een flinke broer bij. Toerisme Limburg bouwt samen met de gemeente Maasmechelen een opvallende fietsbrug door de heide in het Nationaal park Hoge Kempen. De achterliggende idee is telkens dezelfde: als onze provincie extra investeert in fietstoerisme geeft dit een boost aan de economie en ontstaan er jobs.