Nieuwe dorpshuis moet ontmoetingsplaats worden voor alle Bocholtenaren

*Na de illegale raveparty in Peer zitten vier mensen in de cel voor drugsfeiten. Twee organisatoren, die waren opgepakt, zijn weer vrijgelaten, maar onder voorwaarden.*In Diepenbeek is een petitieactie gestart om de veiligheid van de Steenweg aan te klagen. Woensdag is daar een fietsster van de weg gemaaid. Het Agentschap Wegen en Verkeer kondigt na kritiek nu toch maatregelen aan.*Een zware woningbrand in Heppen eist het leven van een vijftiger, die er met zijn dochter woonde. Het parket onderzoekt de omstandigheden van de brand.*Een medische primeur. Het risico op spraakverlies bij het weghalen van een hersentumor is groot. De chirurgen van het ZOL hebben er wat op gevonden.*En in het voetbal is Racing Genk uit op revanche thuis tegen Charleroi, na de zware nederlaag bij Union. STVV kijkt op Jan Breydel Club Brugge in de ogen.