Augustus is in zicht en het programma van het Pukkelpopfestival valt stilaan in zijn definitieve plooi. Vandaag voegt de organisatie nog eens zes namen toe aan de affiche. Op vrijdag vervoegt de Amerikaanse rapper Lil Uzi Vert de line-up van Pukkelpop. Young Thug haakt af, een juridisch geschil weerhoudt hem ervan om het land te verlaten. Spelen ook op vrijdag: de Franse producer en dj Vitalic en de Canadese punkband DoFlame. Het Antwerpse raptalent Miss Angel zakt zaterdag af naar de festivalweide in Kiewit. Tot slot is er nog dit mooie duo op zondag: de Nederlandse popartieste Eefje de Visser en de Gentse folknachtegaal Meskerem Mees. De volledige line-up kan je terugvinden op de website van Pukkelpop.