Nieuwe expo in Modemuseum met kledingstukken uit rococo

De iconische club Versuz in Hasselt gaat sluiten. Zaterdag 17 mei valt het doek over de club, maar eigenaar Yves Smolders verzacht de pijn van de fans. “De Versuz-feesten zelf blijven bestaan”. De iconische Hasseltse club Versuz, die vorige maand nog haar 23e verjaardag vierde met een spetterend optreden van de Amerikaanse dj Steve Aoki, sluit op zaterdag 17 mei de deuren. Daarmee verdwijnt een vertrouwd gezicht uit het Hasseltse straatbeeld – maar niet het merk Versuz. Het clubconcept leeft immers voort als flexibel eventmerk. De locatie zelf wordt de komende maanden omgebouwd tot een ‘state-of-the-art’ Entertainment Venue dat op 18 september de deuren opent."Op zaterdag 17 mei valt dan misschien wel het doek over Versuz als vaste clublocatie, de Versuz-feesten zelf blijven bestaan," zegt eigenaar en oprichter Yves Smolders. "Jongeren gaan niet meer elk weekend naar dezelfde club, maar zoeken unieke evenementen. Door los te komen van een vaste locatie, kunnen we veel flexibeler inspelen op die trend. Versuz wil zich niet langer vastpinnen aan de vier muren van een clubgebouw."Een indrukwekkend palmares van 23 jaarVersuz opende de deuren op 27 april 2002 aan de Slachthuiskaai in Hasselt, en groeide razendsnel uit tot een icoon in het Belgische nachtleven. Wereldsterren zoals Tiësto, David Guetta, Martin Solveig, Flo Rida, Alok en The Chainsmokers stonden op het podium in Hasselt. Daarnaast bouwde Versuz ook met eigen concepten en hele generaties aan populaire resident-dj’s een sterke reputatie op. De verhuizing naar de Grenslandhallen in 2013 gaf de club een nieuwe adem. Met de nieuwste technologieën in licht - en geluid, een 80M2 grote LED-wand, een gastronomisch vleesrestaurant en champagnebar bleef Versuz pionieren. Sinds 2015 staat de club dan ook onafgebroken in de gerenommeerde DJ Mag Top 100 Best Clubs, vaak als enige Belgische of Benelux-club.Maar vandaag komt er een einde aan de Versuz als Club."De jeugd shopt vandaag in concepten, thema’s en locaties. Wij volgen die evolutie door Versuz open te trekken en los te koppelen van één fysieke plek of vast moment. Zo bouwen we verder aan een merk dat kan blijven verrassen en verbinden.“aldus Yves Smolders.Van club naar 'state-of-the-art' event- en concertlocatieVan mei tot en met september wordt de huidige site volledig heringericht tot een hypermoderne event- en concertlocatie met een nieuwe naam en identiteit. Op 18 september heropent de locatie met een volledig vernieuwde infrastructuur die inzetbaar is voor uiteenlopende doeleinden. De nieuwe venue wordt voorzien van de nieuwste technologieën op vlak van licht, geluid en bezoekerscomfort. Met een plug-and-play-aanpak biedt de ruimte alles wat een organisator nodig heeft: van logistieke ondersteuning tot techniek. Zowel de huidige Versuz-zaal (capaciteit 2.800) als de aanpalende Area V (capaciteit 1.200) kunnen afzonderlijk of gecombineerd ingezet worden voor events tot 4.000 bezoekers. Hoewel Versuz niet langer een vaste club wordt, zal de nieuwe locatie wel fungeren als uitvalsbasis voor door Versuz georganiseerde themanights, vooral tijdens piekperiodes. De nadruk komt echter te liggen op de veelzijdigheid van de plek als unieke event- en concertlocatie.“De locatie zelf vult een gat op waar nu geen aanbod van is in het Hasseltse; een compacte, hypermoderne event- en concertzaal met een capaciteit tussen de 1.000 en de 4.000 personen. We hopen dan ook dat heel wat live-artiesten en dj’s nu ook hun weg gaan vinden naar Hasselt, in plaats van in steden als Antwerpen te blijven."