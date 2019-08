Nieuwe expo van Luc Theuwis in Genkse Vennestraat

Pukkelpop 2019 is officieel gestart."Gisteren was het al knallen geblazen, maar vandaag is het de eerste volledige dag Pukkelpop," vertelt Dario D'Arpino. "Het is schitterend, elk jaar. Er is een grote diversiteit aan bands, maar ook aan festivalgangers," vertellen twee festivalbezoekers uit West-Vlaanderen. "We zijn al nieuwe bonnetjes moeten gaan kopen, omdat het zo gezellig was."