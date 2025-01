Tijdens controles van natuurinspecteurs van het Agentschap Natuur en Bos werden er 500 illegale vangtuigen ontdekt in onze provincie. Er werden ook 60 vogels, waaronder inheemse soorten zoals de putter, sijs en zometortel in beslag genomen. Sommige beschermde vogelsoorten zoals de appelvink en barmsijs kunnen op de zwarte markt bedragen opleveren tot 300 euro per vogel. Door het wegvangen van de vogels uit de natuur worden populaties lokaal uitgeput. Burgers worden aangemoedigd om verdachte situaties te melden via het nummer 02/553 09 96. De in beslag genomen vogels werden overgebracht naar het Natuurhulpcentrum in Oudsbergen.