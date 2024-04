In Genk is de gerenoveerde trouwzaal in de Limburghal voor het eerst weer in gebruik genomen. Emine Gülmez en Hakan Yuce zijn het eerste bruidspaar dat er in het huwelijksbootje instapt. Sinds de vernieuwing van het stadhuis, zo'n 13 jaar geleden, gaan huwelijken door in de Limburghal. Normaal zou er in het stadhuis een nieuwe trouwzaal worden gebouwd, maar dat is er deze legislatuur niet meer van gekomen.