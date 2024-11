"Ons partijprogramma is actueler dan ooit, maar we krijgen het niet tot bij de mensen. Het is dus dringend tijd voor een andere aanpak bij Groen." Dat vertelde Bright Adiyia deze middag in de studio van TVL Nieuws. De Hasselaar is één van de drie kandidaten die in december een gooi doen naar het voorzitterschap van Groen. De partij zit na de slechte verkiezingsresultaten in juni en oktober met een identiteitscrisis en moet dringend op zoek naar een nieuw verhaal om de kiezer terug te charmeren. Adiyia heeft daarvoor een plan van aanpak en hoopt op de stem van zijn partijleden in december.