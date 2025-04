Een 53-jarige man werd gisterenavond opgepakt in Tessenderlo nadat hij zijn buurvrouw had neergestoken net over de grens in Laakdal. De dader sloeg na de feiten te voet op de vlucht. Na een urenlangse zoektocht met een helikopter en drone werd hij in verwarde toestand gevonden in een bosrijk gebied in Gerhagen. Het slachtoffer werd overgebracht naar het ziekenhuis. Het parket vorderde ondertussen de onderzoeksrechter voor poging tot moord.