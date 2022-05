Nieuwe Limburgse band HOUSEPLaNTS lanceert eerste single

HOUSEPLaNTS is het nieuwe project van Marino Roosen (Bonfire Lakes) en PJ Decraene (Sam De Nef, Rhinos Are People Too). De singer-songwriter en de indie producer omschrijven hun sound als volgt: pure (en minder pure) popsongs in een eclectische verpakking van elektronica, samples, sfeervolle synths en stuurse gitaren; een sound die duidelijk verwijst naar de late jaren 90/vroege jaren 2000; potentieel zeemzoete songs bedekt met een korrelige, duistere sluier.

De line-up is trouwens volledig Limburgs want ook Loes Caels (Rhinos Are People Too), Ewout Decraene (Rhinos Are People Too), Nick Caels (The Haunted Youth) en Bram Gabriëls (Homegirl) zijn van de partij. Een album is voor het najaar. De eerste single Groundhog Day kan je nu al beluisteren.