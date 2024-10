Nieuwe opleidingsgebouw politie en brandweer in Genk: "Enkel mogelijk dankzij steun provincie"

- In Hasselt verwoest een zware brand een woning volledig. Ook de aanpalende woning is zwaarbeschadigd, de bewoonster komt met de schrik vrij.- Het Limburgse onderwijsveld reageert tevreden op de aanstelling van Zuhal Demir als minister van Onderwijs. Ze willen nu zo snel mogelijk met haar rond de tafel gaan zitten.- In Genk opent het nieuwe opleidingsgebouw voor politie, brandweer en ambulanciers officieel de deuren.- Het stadskantoor in Sint-Truiden is versleten en niet meer veilig. De stad moet nu snel op zoek naar een nieuwe locatie voor 137 medewerkers.- En Hasseltse cafés gaan een feestbus inleggen om studenten vanuit Diepenbeek naar de provinciehoofdstad te lokken.