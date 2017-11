Nieuwe spelverdeler voor Limburg United

“Mocht STVV volgend jaar Europees spelen, dan kan dat gewoon op Stayen gebeuren.” Dat vertelde de algemeen manager van de Kanaries Philippe Bormans in TVL Sportcafé. De komende maanden wordt het stadion conform de Europese norm gemaakt. Een investering die al langer gepland stond. En nog in ons sportprogramma kwamen de gasten ook nog even terug op de beslissingen van de videoref afgelopen weekend.