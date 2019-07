Sport Nieuwe spits STVV komt uit Japan

Nog transfernieuws want STVV heeft zich versterkt met de Japanse aanvaller Yuma Suzuki. Dat maakt de club bekend op z'n website. Enige voorwaarde is dat Suzuki de medische tests doorstaat. Suzuki komt over van de Kashima Antlers. Een topclub in Japan en in 2018 nog winnaar van de Aziatische Champions League.