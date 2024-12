Nieuwe telecomoperator Digi pakt uit met lage tarieven

In onze reeks "10 jaar na Ford" trekken we vandaag naar Bilzen. Daar ligt in het hartje van de stad de Italiaanse speciaalzaak OlioVino. Tien jaar geleden besloten ex-Ford-werknemers Giovanni Gigliotti & Kris Daenen vol voor hun passie te gaan: de import en verkoop van Italiaanse delicatessen, olijfolie en wijnen. Wat ooit begon in de kelder van Giovanni, groeide tien jaar later uit tot een succesvolle zaak met een eigen magazijn van 500 m². Of hoe het drama van de sluiting van Ford ook het begin was van een nieuw succesverhaal.