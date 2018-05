Nieuwe toegangstunnel maakt mergelgrotten Riemst veiliger

De Jongen in het Graf is de nieuwste thriller van de Truiense misdaadauteur Toni Coppers. Het boek is vanaf morgen te koop en viert het tienjarig jubileum van de succesvolle thrillerreeks rond commissaris Liese Meerhout. Waarover het boek gaat, lichtte Toni Coppers vanmiddag toe in onze studio.