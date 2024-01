Nieuwe toekomst voor Muziekodroom in Hasselt

door Niels Christiaens

Bootstraat. Zo heet de nieuwe invulling voor de gebouwen van de voormalige Muziekodroom in Hasselt. Muziekorganisatie AFF en en jongerencultuurhuis De Serre slaan er vanaf 1 februari de handen in elkaar. De stad Hasselt en hogeschool PXL zorgen voor de ondersteuning. Op termijn wil Bootstraat een creatieve broedplaats worden. De mensen van AFF en De Serre willen nu rustig bekijken hoe ze hun samenwerking zullen invullen. Daarbij wil men niet te driest te werk gaan om fouten uit het verleden te vermijden. In 2022 ging de Muziekodroom in sluimermodus toen bleek dat de organisatie in financieel moeilijke papieren zat.