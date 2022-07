Nieuwe voetgangersbrug ontsluit wandeling door hart van Herkenrode

- In Houthalen-Helchteren melden negentig eigenaars van woningen en gebouwen zich spontaan voor onteigening om plaats te maken voor de Noord-Zuidverbinding. Er is intussen maar één bedrijf dat naar de raad van state stapt. Van Pelt-Paesen dient daar klacht in tegen het nieuwe tracé. - In Diepenbeek worden de tunnel en de bruggen aan de spoorwegovergangen feestelijk geopend. Infrabel gaat nu in dialoog met de Diepenbekenaren om de veiligheid in de tunnel nog te verbeteren. - Een 21-jarige Peltenaar wordt voor dood achtergelaten nadat twee broers hem van zijn fiets slaan. De feiten gebeurden op de terugweg van het Openluchtbal in Achel. - Hoe komt het dat elke job een knelpuntberoep is geworden en dat er geen mensen zijn om al die vacatures op te vullen? We gaan op zoek naar oplossingen voor al die personeelstekorten. - En het EK wielrennen komt naar Limburg in 2024. De start in Heusden-Zolder en de aankomst in Hasselt.