Binnenkort start de derde editie van ‘Iftarmee’, een project van Fedactio vzw (Federatie van Actieve Verenigingen). Over heel België zullen gastgezinnen hun deuren open en niet-moslims verwelkomen om samen een iftarmaaltijd te delen tijdens de ramadan, die dit jaar van 5 mei tot 4 juni doorgaat. Ieder jaar opnieuw vasten moslims tijdens de heilige maand ramadan van zonsopgang tot zonsondergang. Om het vasten te verbreken, eten ze na zonsondergang en in gezelschap van vrienden en familie een maaltijd: iftar. Met het project wil Fedactio verschillende culturen samenbrengen. Door samen een maaltijd te delen kunnen moslims en niet-moslims in dialoog treden en bijleren over elkaar. Op die manier wil de organisatie wederzijds begrip bevorderen en duurzame banden opbouwen. Wil je zelf deelnemen aan een iftar? Inschrijven kan vanaf nu via iftarmee.be