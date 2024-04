En dan blikken we al even vooruit naar woensdagavond, dan speelt Lommel SK de terugwedstrijd in de Promotie Play-Offs tegen Zulte Waregem. De heenwedstrijd in Waregem, afgelopen zaterdag, eindigde op een 1-1 gelijkspel. Als Lommel wint, speelt het zondag tegen Deinze of Patro. Verliezen de Lommelaren, dan zit het seizoen er op en spelen ze ook volgend seizoen nog in 1B.