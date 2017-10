Nina Derwael groot voorbeeld voor andere turners van Sta Paraat

Op het WK turnen in Montreal is Nina Derwael vannacht 8ste geworden in de allroundfinale. Dat is de beste prestatie ooit van een Belgische turnster op een wereldkampioenschap. De 17-jarige Truiense begon goed aan haar finale en stond na haar eerste oefening (de brug met de ongelijke leggers) zelfs even aan de leiding. Een val van de balk koste haar punten, maar dankzij goede scores op de grondoefening en de sprong, kwam ze uiteindelijk uit op een mooie 8ste plaats. Het goud was voor de Amerikaanse Hurd. Vanavond komt Nina opnieuw in actie op het WK. Dan turnt ze de finale aan de brug met de ongelijke leggers. In de kwalificaties werd ze vierde. We mogen dus hopen op een medaille. Ook dat zou historisch zijn, want nooit eerder slaagde een Belgische turnster daarin. Bekijk hier de oefening van Nina Derwael aan de brug.