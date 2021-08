Nina Derwael kijkt ernaar uit om terug naar België te komen met haar gouden medaille. Vriend Siemen en haar ouders heeft ze intussen lang genoeg moeten missen. In Tokio is het voorlopig nog rustig, maar ze is klaar voor de drukte die haar te wachten staat in België. Morgenvoormiddag landt gouden Nina op Zaventem, 's avonds wordt ze in de bloemetjes gezet in haar thuisstad Sint-Truiden. En daar heeft ze zin in. Dat vertelde de Olympisch kampioen aan onze journalist Tom Kums, vlak voor ze het vliegtuig richting België opstapte.