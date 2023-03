Nina Derwael neemt niet deel aan het EK door een schouderblessure. De Truiense mag haar schouder tijdelijk niet belasten en heeft tijd nodig om te revalideren. "Het is erg jammer, want ik had opnieuw een goed gevoel bij de laatste trainingen," laat een teleurgestelde Nina Derwael weten in een persbericht.Een goede week geleden blesseerde Nina Derwael zich op training. Bij haar afsprong schoot haar bovenarm gedeeltelijk uit de kom. Derwael mag haar schouder nu niet belasten en moet noodgedwongen het EK turnen (van 11 tot 16 april in het Turkse Antalya) aan zich laten voorbijgaan. Er volgt een revalidatieperiode waarin de instabiele schouder zal behandeld en versterkt worden. "Een blessure is altijd een tegenvaller en komt ook nooit op een goed moment", zegt een ontgoochelde Nina Derwael. "Het is erg jammer, want ik had opnieuw een goed gevoel bij de laatste trainingen. Ik had de wedstrijd in Stuttgart laten schieten om goed voort te werken en bij mijn laatste trainingsoefening haalde ik het niveau dat ik wilde, tot net voor de afsprong dus... Ik focus me nu op de revalidatie met het oog op de hoofddoelen: het WK in Antwerpen dit najaar en de Olympische Spelen van Parijs."