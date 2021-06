Er mag opnieuw gekoerst worden in Limburg, ook in de jeugdcategorieën. En dus organiseerde oud-renner Kevin Hulsmans op de Balendijk in Lommel voor het tweede jaar op rij de Kristalkoers; elf wedstrijden in totaal van miniemen tot beloften. En met een duizendtal jonge renners was de opkomst enorm.