*De N-VA is weer de grootste partij van Vlaanderen. Zuhal Demir rukt op naar de vierde plaats en is de populairste politicus van Limburg. Is er sprake van een Zuhal-Demir-effect? *Vannacht kunnen we een uurtje minder lang slapen, want we schakelen over naar het zomeruur. Maar het is wel goed voor uw energieverbruik. Vergeet dus niet uw klok te verzetten. *De wekelijkse markten zijn hipper dan ooit en gaan de digitale toer op. In Sint-Truiden is het startschot gegeven voor een grote promotiecampagne. *De sterrenwacht in Genk bestaat 50 jaar en dat is gevierd. *En in Beringen kan er weer gegleden worden op de glijbaan van de Avonturenberg.