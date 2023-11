Nina Derwael vindt terug rust na moeilijkste jaar ooit

In de Champions League volleybal gaat Greenyard Maaseik straks bij Galati in Roemenië op zoek naar zijn eerste punten. Vorige week verloor Maaseik nog op de openingsspeeldag in eigen huis van Praag. Een overwinning in het uiterste oosten van Roemenië zou dan ook een serieuze opsteker zijn voor het geplaagde Maaseik. Maar makkelijk zal dat niet worden tegen de ploeg die de voorbije 5 seizoenen kampioen van Roemenië werd. Bovendien moesten de Maaseikenaren een stevige trip van meer dan 12 uur verteren om in Galati te geraken.