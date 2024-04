Noël Slangen: "Ik verwacht geen grote veranderingen na verkiezingen"

In de Lommelse Sahara loopt al enkele dagen een leguaan rond in de natuur. De stad Lommel kreeg afgelopen weekend melding van verschillende wandelaars en contacteerde de brandweer. Op sociale media wordt opgeroepen om alert te zijn. Het is voorlopig niet duidelijk hoe het dier in de Lommelse natuur is terechtgekomen. De leguaan is vrij groot, waardoor bezoekers kunnen schrikken wanneer ze hem tegen het lijf lopen. Zowel de stad als het Natuurhulpcentrum benadrukken dat het dier niet gevaarlijk is, maar raden af om hem zelf te vangen. Wie de leguaan tegenkomt, kan best de brandweer bellen op het nummer 011 54 29 00. Zij zullen het dier dan overbrengen naar het Natuurhulpcentrum in Oudsbergen. Later volgt meer in het TVL Nieuws.