Noël Slangen van Kinderarmoedefonds: 'We zitten in een oorlog en de overheid maakt ons dat onvoldoende duidelijk'

- Een inwoner van Wellen raakt levensgevaarlijk gewond nadat hij wordt aangereden door een auto wanneer hij in Borgloon uit de bus stapt. De zwarte zomer eist negen doden in het verkeer in Limburg. Volgens onderzoek ligt de oorzaak vaker bij de weggebruikers dan bij de weg. - In Genk is het aantal steunaanvragen bij het OCMW gestegen met vijftig procent. Maar ook in de rest van Limburg neemt de armoede toe. In één op drie gezinnen komt maandelijks niet genoeg geld binnen om de rekeningen te betalen. - Onze politici moeten stoppen met naar Europa te wijzen als ernstige problemen moeten worden opgelost. Armoede-experts roepen de Vlaamse regering ter verantwoording voor de stijgende armoede.- Herk-de-Stad kampt met een rattenplaag. Het stadsbestuur vraagt inwoners om zelf maatregelen te nemen en bijvoorbeeld vuilzakken niet al een dag eerder op straat te zetten.- En in Hasselt wisselt het verkeer op de Kempische brug volgend weekend van brughelft. De Genkersteenweg wordt drie weken afgesloten. De werken verlopen vlot maar automobilisten wordt aangeraden om de omgeving te mijden en de omleidingen van en naar Hasselt te volgen.