Nog even genieten van de nazomer, herfstbuien komen eraan

Het nieuws dat een Nigeriaans gezin uit Bilzen uitgeprocedeerd is en naar het asielcentrum in Sint-Truiden moet, blijft de gemeenschap in Beverst beroeren. Vanmorgen namen de vier kinderen afscheid van hun vriendjes in lagere school Het Talentenhuis. De familie Saliu was goed geïntegreerd. Dat ze moeten vertrekken, zorgt voor veel onbegrip.