Nog geen spoor van dader moord Neerpelt

De politie onderzoekt verschillende pistes in het moordonderzoek naar de Nederlandse zakenman Marcel Van Hout. De 51-jarige man werd door zijn ex-vrouw dood teruggevonden in zijn woning in de wijk Grote Heide in Nederland. Het lichaam vertoonde meerder schotwonden, maar de politie gaat niet zomaar uit van een afrekening in het crimineel milieu.