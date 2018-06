Nog meer ravage in Tongeren

- Zuid-Limburg wordt getroffen door een ware zondvloed. In Voeren en Tongeren is het rampenplan afgekondigd voor enorme wateroverlast. Op sommige plaatsen stroomt het water een halve meter hoog door de straten en de huizen. - De Tongerse deelgemeente Diets-Heur wordt voor de derde keer in een week getroffen door modderstromen. Opnieuw wordt gekeken naar de landbouw als oorzaak van de ellende. Gedeputeerde voor leefmilieu Ludwig Vandenhove stelt voor om boeren te onteigenen - Voor de getroffen inwoners is het bang afwachten of er de komende uren opnieuw regen uit de lucht valt. Mogelijk stroomt er nog een massa water uit de nog erger getroffen regio rond Luik naar onze provincie. We maken live een balans op van de schade in Zuid-Limburg.