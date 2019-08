In de Batterijstraat in Bilzen is gisterenavond een koppel het slachtoffer geworden van een home invasion. Beide bewoners raakten hierbij gewond. 3 mannen drongen rond 19u met geweld de woning binnen via de voordeur. Beide slachtoffers raakten hierbij gewond. De lokale politie Bilzen-Hoeselt-Riemst was snel ter plaatse. De 3 verdachten verlieten te voet de woning en werden even later, op aanwijzen van buurtbewoners, aangetroffen in de Herkebamstraat in Bilzen. PZ Lanaken-Maasmechelen kwam in bijstand om de verdachten te arresteren en over te brengen naar het hoofdcommissariaat in Bilzen. Na contactname met het parket Limburg werd het dossier overgedragen aan de Federale Gerechtelijke Politie. Het gerechtelijk labo kwam ter plaatse voor de technische vaststellingen. Het parket Limburg heeft een onderzoeksrechter gevorderd wegens poging diefstal met geweld en ongewapende weerspannigheid. Morgenmiddag zullen zij voor de onderzoeksrechter in Tongeren verschijnen. Het parket vraagt om hun aanhouding.