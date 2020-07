Nog veel vragen over registratieplicht horeca

Sint-Truiden, Nieuwerkerken en Borgloon treffen vanaf 28 juli bijkomende maatregelen voor seizoensarbeiders. Verschillende arbeiders, die nu actief zijn in de land- en tuinbouw, komen uit risicogebieden waar de kans op besmetting groot is. Met strengere maatregelen hopen de gemeenten een verdere verspreiding van het coronavirus in te dijken. Sint-Truiden, Nieuwerkerken en Borgloon huisvesten jaarlijks heel wat seizoenarbeiders die onder andere tewerkgesteld zijn in de fruitteelt. De stad Sint-Truiden ontving vorig jaar 4.631 ingeschreven seizoenarbeiders. In augustus worden er jaarlijks tussen de 1.500 en 1.600 seizoenarbeiders ingeschreven in Sint-Truiden. Het merendeel van deze arbeiders komt uit Polen, Bulgarije, Roemenië en Oekraïne, maar ook uit landen als Slovakije, Spanje, Italië en Portugal. Verschillende van deze landen krijgen van de FOD Buitenlandse Zaken een code oranje of zelfs code rood. Dit betekent dat Belgen die naar één van deze landen reizen en terugkeren naar België verplicht een test moeten laten uitvoeren en in quarantaine gaan. Gezien vele seizoenarbeiders uit deze risicogebieden afkomstig zijn, vinden de drie gemeenten het aangewezen ook voor hen aangepaste maatregelen te treffen. De seizoenarbeiders verblijven namelijk vaak met grote groepen in de voorziene woongelegenheden en begeven zich ook in de publieke ruimtes. Hierdoor zou één besmette seizoenarbeider snel een nieuwe besmettingshaard kunnen vormen. Om de volksgezondheid te kunnen garanderen in de stad Sint-Truiden, gemeente Nieuwerkerken en stad Borgloon en om te vermijden dat het COVID-19 virus via de seizoenarbeiders zou worden binnengebracht en verspreid, hebben de drie burgemeesters volgende maatregelen voorgelegd aan de gouverneur: 1. Werknemers uit het buitenland die zich inschrijven bij de stad/gemeente als seizoenarbeider moeten een attest voorleggen van maximum 48 uur oud, waaruit blijkt dat ze negatief getest zijn. Dit gaat in vanaf dinsdag 28 juli. 2. Indien geen attest kan worden voorgelegd, dient de werkgever te zorgen voor quarantaine-voorzieningen voor deze arbeiders. Zij moeten de richtlijnen voor testen en quarantaine volgen. Dit betekent dat ze meteen na aankomst contact moeten nemen met een arts om een eerste test af te spreken. 3. De werkgevers dienen zich te houden aan de Generieke gids met aanbevelingen in verband met de veilige organisatie van de tewerkstelling. Daarbovenop willen we de werkgevers verplichten om dagelijks (vanaf dinsdag 28 juli) de temperatuur te nemen van hun seizoenarbeiders, deze te registreren en bij ziektesymptomen en verhoogde temperatuur dringend een arts te raadplegen. De gouverneur heeft nu voorgesteld aan alle Limburgse gemeenten om bovenstaande werkwijze te hanteren.