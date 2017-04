Noliko Maaseik plaatst zich voor finale met 3 - 1 zege tegen Roeselare

Stel Hasselt en Genk gaan fuseren. 2 weken lang stellen TV Limburg en Het Belang van Limburg de vraag wat de voordelen zijn van zo'n fusie kunnen zijn. Voor de 2 steden, maar ook voor Limburg. Er zou een stad ontstaan van ruim 142.000 inwoners, na Antwerpen en Gent meteen de derde grootste van Vlaanderen. Limburg zou eindelijk een vuist kunnen maken in Brussel. Maar politiek ligt een fusie moeilijk. Eenvoudigweg omdat de helft van de mandaten sneuvelt. Wat betekent de fusie in cijfers? We vroegen het aan een specialist, Koenraad De Ceuninck, professor Politieke Wetenschappen aan de Universiteit Gent.