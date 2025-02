Noodkreet buitengewoon onderwijs: "extra onderwijstype nodig om leerlingen beter te kunnen helpen"

Met 45,1 procent onder de Limburgse vrouwen, scoort onze provincie hoger dan het Vlaams gemiddelde met 43,5 procent. In alle provincies zijn vrouwen verhoudingsgewijs vaker actief in wetenschap en technologie dan mannen. Limburg telt de meeste vrouwelijke specialisten in wetenschap, gezondheidszorg en ICT. Het gaat dan over bijvoorbeeld natuur-en biowetenschappen, ingenieursberoepen, architecten, artsen en softwareontwikkelaars. In Limburg ligt het aandeel beroepsactieve vrouwen dat aan de slag is in deze beroepscluster het hoogst van alle provincies met 11,5 procent. Opvallend is ook dat Limburg het laagst stoort wat betreft de mannelijke aanwezigheid onder specialisten in wetenschap, gezondheidszorg en ICT. Genderkloof in STEM-onderwijs Die positieve lijn kunnen we helaas niet doortrekken naar het hogere STEM-onderwijs. Slechts 7,4 procent van alle Limburgse studentes die in het schooljaar 2022-2023 afstudeerden, behaalde een diploma in een STEM richting. Gemiddeld ligt dat aantal in Vlaanderen hoger. Bij de Limburgse mannelijke studenten studeerde daarentegen 38,1% af met een STEM-diploma.