Noodnummer 1722 geactiveerd door kans op zwaar onweer

Het noodnummer 1722 is geactiveerd omdat het KMI waarschuwt voor onweer. Code geel is van kracht tussen 14 uur en 21 uur in heel het land.

Ook voormiddag is er al kans op onweer, maar in de namiddag is die kans groter. Lokaal is er kans op hagel en zware windstoten. Op sommige plaatsen kan er meer dan 20 mm regen per uur vallen, wateroverlast is dus niet uit te sluiten.

Vanaf 14 uur geldt code geel in Luxemburg. Twee uur later wordt die uitgebreid naar Henegouwen en Namen. Vanaf 21.00 uur schakelen ook Limburg, Vlaams-Brabant, Waals-Brabant, Brussel en Luik over naar code geel. Vanaf 23.00 uur geldt code geel voor heel het land. Code geel blijft in sommige provincies van kracht tot en met donderdagavond 21.00 uur.

Het nummer 1722 is geactiveerd voor niet-levensbedreigende noodgevallen. Bij mogelijk levensbedreigende situaties kan er nog altijd gebeld worden naar 112. De bedoeling van het e-loket en nummer 1722 is om de noodcentrales 112 niet te overbelasten en personen die in levensgevaar zijn niet te laten wachten.

