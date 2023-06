Nooit eerder geraakten vacatures in de horeca zo moeilijk ingevuld

In Hasselt heeft de schoonmaaksector actie gevoerd voor meer waardering, respect en voor meer loon. Het personeel vraagt een verhoging van het uurloon met 1 euro voor alle werknemers. Dat ligt gevoelig, want de meeste mensen werken in het stelsel van de dienstencheques. De lonen in de sector zijn erg laag en het is moeilijk om nog voldoende poetshulpen te vinden. Zeg trouwens niet poetshulp of kuisvrouw, maar huishoudhulp. Want de meeste mensen doen meer dan poetsen alleen in huis. ACV Voeding en Diensten is een petitie gestart.