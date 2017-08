Nooit eerder gezien: lepelaars broeden in Limburg

Humor als wapen in de strijd tegen IS. De Vlaamse regering trekt een half miljoen euro uit voor projecten die ingaan tegen de propaganda van IS en doet daarvoor een oproep aan het middenveld, de lokale besturen en het onderwijs. "Weggegooid geld", zegt Mustafa Harraq. Hij werkt in Genk met kwetsbare jongeren. Hij vindt dat we de jongeren, die de weg kwijt zijn, terug moeten integreren en aan werk helpen. "En dat", zegt Harraq, "is vooral een taak voor de overheid".