Nooit eerder is er zoveel betaald voor muziek maar muzikanten verdienen steeds minder

De kans dat Rock Herk in 2021 ook niet zal kunnen plaatsvinden is gestegen nu Rock Werchter definitief de handdoek voor aankomende zomer in de ring gooit. Toch houden de organisatoren de opties nog even open. Voordeel is dat het voor 70 procent een Belgisch affiche is, dat is toch makkelijker gezien de beperkte verplaatsingen. Verschuiven naar september om dan een warboel aan festivals te hebben, ziet Rock Herk niet zitten. Pukkelpop en Afro Latino kijken nog even de kat uit te boom.