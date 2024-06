Nooit eerder kreeg het Natuurhulpcentrum zo veel jonge vogels binnen, aanhoudende regen boosdoener

Is het crisis in de bouw? Of wordt de sector lamgelegd door een tsunami aan regels? Feit is dat in de eerste maanden van dit jaar bijzonder weinig vergunningen voor nieuwbouw zijn uitgereikt. Volgens cijfers van Statbel gaat het om twintig procent minder dan vorig jaar. Daarmee zitten we op het laagste niveau in tien jaar tijd. Maar ook het aantal aanvragen voor een bouwvergunning in de nieuwbouw is gekelderd.