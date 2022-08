Het klinkt misschien verrassend maar voor het eerst deze zomer stevenen we af op een hittegolf. Meer uitleg zo dadelijk in ons zomerweerbericht met Michel Nulens. Ook zonder hittegolf was de maand juli praktisch alle dagen goed voor uitzonderlijk mooi, warm en zonnig weer. En dat kwam ook het toerisme in Limburg ten goede. Deze maand was onze provincie goed voor 822.000 toeristische overnachtingen en een record aantal fietsers rijden over het Limburgse fietsroutenetwerk. Dat blijkt uit cijfers die onze redactie opvroeg bij gedeputeerde voor toerisme Igor Philtjens. Visit Limburg spreekt van een geslaagde eerste helft van de zomer.