Nooit eerder zo veel drugslabo's opgerold in de grensstreek

Het parket Limburg heeft 12 huiszoekingen uitgevoerd in een onderzoek naar grootschalige drugshandel. Het onderzoek startte in november 2016 samen met de lokale politie MidLim. Door een uit de hand gelopen drugsdeal in de wijk Winterslag in Genk, kwam de politie een drugsbende op het spoor. Onder bedreiging van een vuurwapen werden een dealer en zijn kompaan een kilo cocaïne afhandig gemaakt. Hierna had de bende getracht de gestolen cocaïne te recuperen, waarbij de deelnemers zich hadden voorzien van een kalasjnikov, molotovcocktails en andere verboden wapens. Verder onderzoek wees uit dat deze bende op korte tijd kilo’s cocaïne verhandelde. In het kader van dit onderzoek voerde de politie MidLim 12 huiszoekingen uit. Hierbij werden tien personen gearresteerd, waarvan negen (B. V., J. V., H. Y. , J. U. en W. H. uit Genk, M. V. en N. D. uit Houthalen, C. V. uit Zonhoven en M. A. uit Dilsen Stokkem) door de onderzoeksrechter aangehouden werden op verdenking van o.a inbreuken op de drugwetgving, inbreuken op de wapenwetgeving, diefstal met geweld en woonstschennis met braak. Tevens werden er verschillende goederen in beslag genomen, o.a grote sommen geld, een aanzienlijke hoeveelheid drugs, 2 auto’s, verboden wapens en verschillende gsm’s. Het onderzoek wordt verder gevoerd door de politiezone MidLim in samenwerking met de afdeling drugs bij de federale gerechtelijke politie.