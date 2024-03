Nooit meer Limburgers aan het werk dan nu: 76% heeft job

De twee Limburgse drukkerijen Haletra en Chapo fusioneren. Dat laten ze weten in een persbericht. “We zijn trots u te mogen meedelen dat we vanaf heden door het leven gaan onder de nieuwe naam Haletra-Leën,” staat er te lezen. Met deze fusie komt het bedrijf in de top 10 terecht van de Belgische specialisten in offset drukken, volgens Haletra. Dalende omzetten Beide bedrijven kennen een lichte daling van hun omzetten. De enige manier waarop je vandaag kan overleven is door samen te werken, volgens de bedrijven. Vandaag staat de sector onder druk met de sterk stijgende papierprijzen. "Om de omzetten te kunnen blijven halen moesten we op zoek naar een nieuwe partner. Haletra met haar ultramodern machinepark was daarvoor een uitermate interessante partner,” aldus Stijn Leën van Chapo. Voor Haletra is het een interessante manier om aan schaalvergroting te doen en "zo is ook de opvolging verzekert," klinkt het. 60 werknemers Het bedrijf zal bestaan uit meer dan 60 werknemers. "Als we die jobs kunnen beredderen zijn we al tevreden. Nieuwe jobs sluiten we niet uit omdat we plannen om volcontinu te drukken," zegt Werner Paredis van Haletra. Met 75 jaar ervaring bij Haletra en meer dan 130 jaar ervaring onder de vlag van Drukkerij Chapo, worden alle activiteiten gecentraliseerd in de moderne accommodatie van Haletra. De vestiging in Hasselt blijft bestaan en zal dienen voor verkoop en advies. De twee bedrijven behouden bewust hun eigen namen in de nieuwe samenwerking. “Het is belangrijk om terug het familiale op de kaart te zetten. Dat is wat onze klanten in Limburg verwachten,” klinkt het.